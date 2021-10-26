Знайшли фактор, який допоможе передбачити перебіг коронавірусу

Вчені класифікували процеси, які відбувається після інфікування коронавірусом у пацієнтів, які мають важку форму захворювання. Це дозволить вченим виявляти таких хворих відразу і починати лікувати відповідним чином ще до початку розвитку важких ускладнень. У перспективі тести на коронавірус зможуть вказувати не лише на інфекцію, а й визначати, яким буде захворювання.

Які процеси виявили вчені

Коли інфекція під контролем, організм використовує біохімічний месенджер TGF для зниження імунної відповіді. Група німецьких вчених виявила, що при COVID-19 спостерігається зовсім незвичайна ситуація — раннє вивільнення TGFβ, яке блокує контроль вродженої імунної системи над патогеном.

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Вчені побачили, що посилене виробництво TGF у пацієнтів з COVID-19 спостерігається вже в перший тиждень після інфікування.

Далі науковці зрозуміли, що вирішальне значення в ранньому контролі над коронавірусною інфекцією мають імунні NK-клітини або природні кілери, проте їхня сила знижується в міру вивільнення TGFβ.

Важливо також й те, що раніше вчені фіксували раннє вивільнення TGFβ лише у людей з тяжкою формою COVID-19. У пацієнтів з легкими симптомами вироблення TGFβ запускалося не раніше, ніж через 3 тижні після початку захворювання.

Жодні інші тяжкі пневмонії, зокрема грип, не показали впливу TGFβ на NK-клітини,

– наголосили автори.

TGFβ може бути індикатором перебігу коронавірусу

Очевидно, що, крім інших факторів, клінічний перебіг COVID-19 визначається часом вивільнення TGFβ.

Тому вчені сподіваються, що своєчасне пригнічення TGFβ може запобігти прогресу COVID-19 до важкої форми.

Зараз є кілька кандидатів для придушення TGFβ, які вже вивчаються в рамках клінічних досліджень для лікування раку і ревматоїдного артриту.

Вчені розраховують, що цільова дія відновить здатність імунних клітин знищувати SARS-CoV-2. Тепер науковці готують доклінічні дослідження на моделях тварин.