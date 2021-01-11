Британські вчені виявили, що серцева недостатність є фактором, який вдвічі підвищує ризик смерті при зараженні коронавірусом.

Люди з таким захворюванням мають входити до групи високого ризику незалежно від віку, пише escardio.

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Крім того, їм особливо необхідно дотримуватися соціальної дистанції та носити маски, а в кращому випадку отримати вакцину від коронавірусу.

Серцева недостатність – що це? Хронічне порушення, яке характеризується послабленням функції серця. Людина з цією проблемою відчуває задишку, підвищену втому, страждає набряками щиколоток і стоп.

Серцева недостатність і коронавірус

Вчені проаналізували 283 випадки госпіталізації хворих COVID-19 людей, у яких спостерігалася гостра серцева недостатність. Дві третини цих хворих страждали недостатністю в хронічній формі. Фахівці визначили, що смертність серед таких пацієнтів була вдвічі вищою, ніж у людей без серцевої недостатності.

Резюмуючи, дослідники порекомендували враховувати наявність цього порушення у хворих ковідом людей. За їхніми словами, "це може вказувати на схильність до поганих наслідків".