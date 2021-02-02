Знайшли ген ризику інсульту: що це означає

Вчені знайшли важливий біомаркер, який вказує на ймовірність інсульту – це особливий ген. Відтак, впливаючи на нього можна отримати ефективну профілактику інфаркту, а також інструмент для більш ефективного лікування.

Джерело: Lund University

Суть дослідження

Дослідники з Лундського університету (Швеція) визначили варіант гену MAP3K6, який може викликати патології дрібних судин головного мозку та інсульт. Зараз основними факторами ризику інсульту вважають спосіб життя і наявність супутніх серцево-судинних захворювань, проте нова робота підтверджують важливу роль генетики у виникненні хвороби.

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Як проводили дослідження

Команда спостерігала за 15 дорослими людьми, які належали до однієї сім'ї, 8 з них перенесли інсульт.

Після вивчення зразків тканин і генетичного скринінгу вчені виявили, що всі 8 пацієнтів є носіями однакової мутації MAP3K6, а також побачили схожі зміни в кровоносних судинах.

Відомо, MAP3K6 також впливає на функцію білка, який допомагає кровоносним судинам мозку реагувати на пошкодження тканин, наприклад, викликані гіпоксією,

– пояснили вчені.

Подальші дослідження повинні розкрити більше інформації про цей механізм розвитку інсульту, який призведе до нових методів лікування.

Інші маркери інсульту

Дослідження вказує на новий потенційний генетичний фактор ризику інсульту, знаючи про який, пацієнт зможе почати профілактичні заходи заздалегідь.

В першу чергу, до них зараховують боротьбу з надлишковою вагою, збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, відмова від куріння і інші заходи.