Австралійські вчені виявили ген AAMDC, який може в буквальному сенсі захищати ракові клітини від терапії та підтримувати їх метастазування.

Пілар Бланкафорт – епігенетик і з Інституту медичних досліджень Гаррі Перкінса (Недландс, Австралія) вважає, що виявлений ген може бути відповідальним за особливо агресивний тип гормоночутливого раку грудей.

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Про який тип раку мова

Гормоночутливий рак молочної залози зростає у відповідь на такі гормони, як естроген або прогестерон, для його лікування можуть застосовувати гормональну терапію.

Коли ми дивимося на ці види раку, ми виявляємо, що вони мають тенденцію частіше поширюватися на лімфатичні вузли і мають вищий рівень смертності. Нам потрібен був спосіб їх ідентифікувати,

– пояснив вчений.

Важливо! У 2012 році вчені створили класифікацію раку під назвою IntClust, яка поділяє рак грудей на 10 різних підгруп — кожна з різними генетичними змінами і клінічними результатами. Один з цих видів раку — IntClust2 – має особливо поганий прогноз для пацієнтів, завершується найчастіше летально.

Вчені відзначили, що пухлини IntClust2 характеризуються значним збільшенням кількості ДНК в хромосомі 11.

Як ген заважає терапії

У цій частині хромосоми є безліч генів, що потенційно викликають рак – так звані онкогени, зокрема ген AAMDC.

AAMDC, ймовірно, захищає ракові клітини від загибелі і підтримує їх зростання, коли пухлина в процесі лікування позбавляється поживних речовин.