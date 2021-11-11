Знайшли ген, який вдвічі підвищує ризик смерті від коронавірусу: він є не у всіх

Вчені Оксфордського університету виявили ген, який подвоює ризик розвитку дихальної недостатності при коронавірусі та, як наслідок, збільшує ймовірність смерті.

Автори дослідження виявили, що ген LZTFL1 запобігає нормальній реакції клітин на вірус у дихальних шляхах і легенях.

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Наскільки поширений цей ген

Вчені відзначають, що цей ген зустрічається у 60% людей південноазійського походження і лише у 15% європейців. Це може пояснювати вищий рівень смертності у людей азійського походження у Великій Британії.

При цьому серед людей афро-карибського походження лише 2% мають ген LZTFL1. Автори дослідження зазначають, що наявність гена не може бути використана як єдине пояснення відмінностей у смертності, оскільки на це впливають багато інших факторів, у тому числі соціально-економічних.

Як ген впливає на перебіг коронавірусу

Дослідження показало, що варіант гена знижує здатність клітин легень відновлювати пошкоджені тканини та відновлювати втрачені клітини, а це потрібно для подолання тяжкого захворювання.

Цей ген також змушує клітини мати більше копій двох білків (названих ACE2 та TMPRSS2), які дозволяють вірусу SARS-CoV-2 проникати у клітини та заражати їх. Це означає, що люди, які мають варіант гена високого ризику, найімовірніше матимуть більше інфікованих клітин, меншу здатність до загоєння і, отже, важчий перебіг.

Один з авторів дослідження Джеймс Девіс заявив, що робота показує, що реакція легень на вірус критично важлива для перебігу захворювання.

Це важливо, оскільки більшість методів лікування зосереджені на зміні реакції імунної системи на вірус. Це дослідження може дозволити розпочати вивчення нових методів лікування пацієнтів із геном LZTFL,

– додав він.

Вчені також заявили, що люди з цим геном особливо виграють від вакцинації, яка залишається найкращим методом захисту.