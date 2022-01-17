Попередні теорії впливу генів на коронавірус

Ще у 2020 році вченим вдалося знайти ген, який ми успадкували від неандертальців: він сильно підвищує ризик дихальної недостатності та смерті. Поруч із цим геном від наших вимерлих родичів ми отримали і захисні гени, які знижують ризик потрапляння на ШВЛ на 20%. Вони регулюють активність ферменту, що розщеплює вірусні геноми.

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Вважалося, що обидві ці ділянки ДНК поширені в основному в європейців, оскільки з'явилися вони у людей після стародавньої міграції з Африки, коли перші мандрівники, які освоювали доісторичну Європу, зустрілися з неандертальцями, які заселяли її. "Захисний" варіант набув великого поширення серед людей за останні десять тисяч років і зараз він є майже у половини людей за межами Африки.

Донедавна було невідомо, який саме варіант гена захищає нас від коронавірусу. Щоб з'ясувати це, вчені порівнювали ДНК вихідців з Африки із європейцями. Теоретично у перших захист від COVID-19 має бути меншим, однак якоїсь істотної різниці не виявили.

Раса не впливає на важкість перебігу коронавірусу

Виявилося, що серйозний захист від тяжкого перебігу коронавірусу дає варіант гена rs10774671-G. Він визначає довжину особливого білка, здатного руйнувати вірус SARS-CoV-2. Довша версія цього білка працює набагато ефективніше.

В рамках аналізу вчені перевірили гени 2787 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 африканського походження, при цьому до контрольної групи увійшло майже 131 тисяча учасників з шести когортних досліджень не з Африки.

Вчені вважають, що відкриття дозволить створити ефективнішу терапію та розробити нові методи лікування.

Раніше польські вчені виявили ген, який, ймовірно, подвоює ризик тяжкого перебігу COVID-19. Це відкриття допоможе медикам ідентифікувати вразливих пацієнтів ще до інфікування.