Знайшли гени, пов'язані з втратою нюху при коронавірусі

Для коронавірусу характерні втрата нюху та смаку. Вчені виявили, що це може бути пов'язано з роботою білків, які нейтралізують пахучі речовини у слизу.

Науковці з компанії 23andMe ідентифікували гени, які визначають розвиток аносмії у хворих на COVID-19. 23andMe – чи не найвідоміша у світі компанія, яка пропонує послуги генетичного аналізу, їхніми послугами користувалися мільйони людей.

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Накопичені анонімізовані дані стали основою для нової роботи, проведеної Адамом Отоном (Adam Auton) та його колегами. Науковці проаналізували ДНК майже 70 тисяч людей, які захворіли на коронавірус. У 47 тисяч з них розвинулася аносмія.

Результати аналізу

Порівняння показало, що підвищений ризик втрати нюху корелює зі станом генів UGT2A1 та UGT2A2, розміщених на четвертій хромосомі.

Ці гени проявляють активність у підтримувальних клітинах нюхового епітелію, які беруть участь у метаболізмі пахучих речовин.

Коли такі молекули викликають потрібну реакцію, їх слід нейтралізувати, щоб дозволити рецепторам сприймати нові речовини. Подібні перетворення каталізують ферменти, які кодують UGT2A1 та UGT2A2.

Дослідники прийшли до висновку, що деякі варіанти генів UGT2A1 та UGT2A2 роблять їх чутливішими до дії вірусу SARS-CoV-2.