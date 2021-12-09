"Погані" гени
Нинішнє дослідження показує, що самогубства можуть мати генетичну природу. Вчені проаналізували ДНК понад півмільйона людей, з них 30 тисяч здійснили спробу суїциду. Виявилося, що у більшості людей, які намагалися накласти на себе руки, є генетична особливість, локалізована в сьомій хромосомі.
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Ця ж генетична послідовність виявилася пов'язаною з деякими психічними розладами, особливо з тяжкою депресією, курінням, ризикованою поведінкою та порушеннями сну. Ці дані підтверджує паралельне дослідження ДНК, у якому брали участь 14 тисяч американських ветеранів, які вчинили спробу суїциду.
Результати дослідження також вказують, як важливо досліджувати можливі причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та спробою самогубства у пацієнтів із психічними захворюваннями та без них,
– зазначили науковці.
Як допомогти людині, яка хоче покінчити життя самогубством
- Допомогти людині на межі самогубства зберегти життя та здоров'я можна. Для цього потрібно насамперед розпізнати симптоми, часто їх не помічають або ігнорують навіть потенційні самогубці.
- Якщо у вашого близького стійко тримається поганий настрій, він відмовляється від звичної активності, звужує коло спілкування і загалом поводиться пасивно, це привід насторожитися. Також серйозним симптомом вважається раптове бажання "владнати усі справи", наприклад, написати заповіт.
- Люди, близькі до самогубства, починають роздавати своє майно, зокрема дороге і цінне. А також прямо говорять про бажання покінчити із життям. Часто ми не звертаємо на це уваги або переводимо розмову жартома, оскільки проблематика самогубств сильно стигматизована в суспільстві.
- Якщо людина вже намагалася накласти на себе руки і після того, як довгий час була в пригніченому стані раптом стала помітно спокійною і навіть радісною, будьте особливо пильними. Робіть все можливе, щоб не залишати людину одну, навіть якщо вона стверджує, що все гаразд.
- Помітили симптоми? Для початку спробуйте поговорити з людиною про її почуття та емоції, не сваріть і не критикуйте. Дайте зрозуміти, що ви відчуваєте її біль і готові його розділити. Намагайтеся переконати людину відвідати спеціаліста – психолога чи психіатра. Клієнти цих лікарів набагато рідше вчиняють самогубства, навіть перебуваючи у дуже важкому стані.