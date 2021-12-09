"Погані" гени

Нинішнє дослідження показує, що самогубства можуть мати генетичну природу. Вчені проаналізували ДНК понад півмільйона людей, з них 30 тисяч здійснили спробу суїциду. Виявилося, що у більшості людей, які намагалися накласти на себе руки, є генетична особливість, локалізована в сьомій хромосомі.

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Ця ж генетична послідовність виявилася пов'язаною з деякими психічними розладами, особливо з тяжкою депресією, курінням, ризикованою поведінкою та порушеннями сну. Ці дані підтверджує паралельне дослідження ДНК, у якому брали участь 14 тисяч американських ветеранів, які вчинили спробу суїциду.

Результати дослідження також вказують, як важливо досліджувати можливі причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та спробою самогубства у пацієнтів із психічними захворюваннями та без них,

– зазначили науковці.

Як допомогти людині, яка хоче покінчити життя самогубством