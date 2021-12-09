Знайшли гени, які пов'язані з самогубством, психічними хворобами та шкідливими звичками
Джерело:Biological Psychiatry
Генетика може впливати на людину більше, ніж вважалось. Великі дослідження ДНК дозволило знайти гени, які можуть бути відповідальними за небезпечну поведінку, куріння, депресію та схильність до суїциду.
"Погані" гени
Нинішнє дослідження показує, що самогубства можуть мати генетичну природу. Вчені проаналізували ДНК понад півмільйона людей, з них 30 тисяч здійснили спробу суїциду. Виявилося, що у більшості людей, які намагалися накласти на себе руки, є генетична особливість, локалізована в сьомій хромосомі.
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Ця ж генетична послідовність виявилася пов'язаною з деякими психічними розладами, особливо з тяжкою депресією, курінням, ризикованою поведінкою та порушеннями сну. Ці дані підтверджує паралельне дослідження ДНК, у якому брали участь 14 тисяч американських ветеранів, які вчинили спробу суїциду.
Результати дослідження також вказують, як важливо досліджувати можливі причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та спробою самогубства у пацієнтів із психічними захворюваннями та без них,
– зазначили науковці.
Як допомогти людині, яка хоче покінчити життя самогубством
- Допомогти людині на межі самогубства зберегти життя та здоров'я можна. Для цього потрібно насамперед розпізнати симптоми, часто їх не помічають або ігнорують навіть потенційні самогубці.
- Якщо у вашого близького стійко тримається поганий настрій, він відмовляється від звичної активності, звужує коло спілкування і загалом поводиться пасивно, це привід насторожитися. Також серйозним симптомом вважається раптове бажання "владнати усі справи", наприклад, написати заповіт.
- Люди, близькі до самогубства, починають роздавати своє майно, зокрема дороге і цінне. А також прямо говорять про бажання покінчити із життям. Часто ми не звертаємо на це уваги або переводимо розмову жартома, оскільки проблематика самогубств сильно стигматизована в суспільстві.
- Якщо людина вже намагалася накласти на себе руки і після того, як довгий час була в пригніченому стані раптом стала помітно спокійною і навіть радісною, будьте особливо пильними. Робіть все можливе, щоб не залишати людину одну, навіть якщо вона стверджує, що все гаразд.
- Помітили симптоми? Для початку спробуйте поговорити з людиною про її почуття та емоції, не сваріть і не критикуйте. Дайте зрозуміти, що ви відчуваєте її біль і готові його розділити. Намагайтеся переконати людину відвідати спеціаліста – психолога чи психіатра. Клієнти цих лікарів набагато рідше вчиняють самогубства, навіть перебуваючи у дуже важкому стані.