Знайшли гени, які пов'язані з самогубством, психічними хворобами та шкідливими звичками

Генетика може впливати на людину більше, ніж вважалось. Великі дослідження ДНК дозволило знайти гени, які можуть бути відповідальними за небезпечну поведінку, куріння, депресію та схильність до суїциду.

"Погані" гени

Нинішнє дослідження показує, що самогубства можуть мати генетичну природу. Вчені проаналізували ДНК понад півмільйона людей, з них 30 тисяч здійснили спробу суїциду. Виявилося, що у більшості людей, які намагалися накласти на себе руки, є генетична особливість, локалізована в сьомій хромосомі.

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Ця ж генетична послідовність виявилася пов'язаною з деякими психічними розладами, особливо з тяжкою депресією, курінням, ризикованою поведінкою та порушеннями сну. Ці дані підтверджує паралельне дослідження ДНК, у якому брали участь 14 тисяч американських ветеранів, які вчинили спробу суїциду.

Результати дослідження також вказують, як важливо досліджувати можливі причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та спробою самогубства у пацієнтів із психічними захворюваннями та без них,

– зазначили науковці.

Як допомогти людині, яка хоче покінчити життя самогубством