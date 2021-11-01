Дослідження груп ризику COVID-19

Вчені з Техаського університету зібрали дані понад 507 тисяч американців, у яких було підтверджено COVID-19 протягом 2020 року. Серед учасників різні ракові захворювання діагностували у 14,3 тисячі людей. Їх розділили на дві групи: які давно пройшли лікування та отримали курс променевої або хімієтерапії протягом трьох місяців до зараження.

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Люди з раком

Дослідження показало, що загалом люди з онкозахворюваннями майже вп'ятеро частіше вмирають від COVID-19 у порівнянні з населенням загалом. Найбільш вразливими є пацієнти, які нещодавно пройшли курс лікування: ризик госпіталізації у них підвищений на 20%, а ймовірність смерті – на 75%.

Люди після променевої чи хімієтерапії

В особливій групі ризику опинилися пацієнти, які за останні три місяці пройшли курс променевої чи хімієтерапії: ризик смерті підвищений на 84%. На думку вчених, це пояснюється тим, що агресивне лікування сильно послаблює імунну відповідь, необхідну для боротьби з інфекцією.

При цьому пацієнти з онкозахворюваннями, які лікувалися давно, не мали гірших клінічних результатів, ніж люди без раку,

– повідомили автори дослідження.

Вчені вважають, що пацієнти зі злоякісними пухлинами повинні мати пріоритетне право не лише на вакцинацію, а й на отримання бустерної дози вакцини.

Раніше вчені оцінили імунну відповідь до штаму Дельта SARS-CoV-2 після вакцинації та перенесеної інфекції серед людей зі злоякісними захворюваннями крові та іншими видами раку. На думку авторів, такі люди потребують додаткової дози вакцини та посилених заходів профілактики.