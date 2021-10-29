Дослідження антитіл в онкохворих

Пацієнти з онкогематологічними захворюваннями є в особливій групі ризику COVID-19: ймовірність смерті у них майже на третину вища в порівнянні з людьми з іншими видами раку. Люди з деякими видами лейкемії не можуть вилікуватися від коронавірусу місяцями, оскільки їхня імунна відповідь дуже ослаблена.

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У новому дослідженні вчені проаналізували титр нейтралізуючих антитіл 585 пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями та іншими видами раку. Всі вони отримали дві дози вакцини Pfizer або AstraZeneca.

Найменше антитіл у людей з раком крові

Лише у третини учасників зі злоякісними захворюваннями крові (31%) виробилися антитіла проти дельта-варіанту коронавірусу, тоді як у пацієнтів з іншими видами пухлин цей показник становив 62%.

Найсильніша імунна відповідь виробилася у пацієнтів, які до щеплення перенесли COVID-19, повідомили вчені. Серед учасників з різними видами раку крові титр антитіл виявлявся в середньому на третину вище, якщо раніше у них була підтверджена інфекція.

Може допомогти клітинний імунітет

Вивчивши рівень Т-клітинного імунітету після вакцинації, автори дослідження отримали обнадійливі дані: клітинна відповідь розвинулась у 79% щеплених пацієнтів в обох групах. У тому числі у тих, в кого не було антитіл після вакцинації.

На думку вчених, ці результати підтверджують необхідність введення бустерної дози вакцини для таких пацієнтів, насамперед з онкогематологічними захворюваннями. Вони мають розраховувати на четвертий компонент препарату для ревакцинації в майбутньому.

Раніше дослідження показало, що після коронавірусу діти можуть бути потенційно схильні до повторного зараження не менш за дорослих.