Вплив деяких фруктів на здоров'я

Попередні дослідження показали, що вживання деяких фруктів, таких як яблука та виноград, може сприяти здоров’ю кровоносних судин, оскільки вони містять поліфеноли, які є антиоксидантами. Вживання таких фруктів також знижує рівень цукру в крові і рівень артеріального тиску.

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А в деяких випадках доведено, що споживання поліфенолу зменшує запалення, який є фактором серцево-судинних захворювань. У цій новій роботі дослідники розглянули інші можливі переваги для здоров’я від вживання винограду.

Нове дослідження винограду

Щоб дізнатися більше про можливі позитивні переваги для здоров’я, група залучила до допомоги 19 здорових дорослих людей. Кожен з них мав спеціальну дієту з низьким вмістом поліфенолів і клітковини протягом чотирьох тижнів. Потім вони мали однакову дієту, але з додаванням виноградного порошку.

Добровольці щодня з’їдали його 46 грамів, що еквівалентно двом порціям винограду. Під час обох етапів експерименту дослідники зібрали у добровольців зразки калу, крові та сечі.

Виноград покращує здоров'я

Вони виявили, що після чотирьох тижнів вживання виноградного порошку всі добровольці помітили збільшення різноманітності кишкового біому. Попередні дослідження показали, що збільшення різноманітності біому кишечника, як правило, пов’язане з хорошою роботою імунної системи. Зокрема, підвищився рівень бактерій Akkermansia, які, як відомо, мають позитивний вплив на рівень глюкози та ліпідний обмін.

Дослідники також виявили зниження загального рівня холестерину на 6,1% і зниження рівня ЛПНЩ (поганий холестерин) на 5,9%. Вони також виявили, що деякі стероїдні кислоти в жовчі знизилися на 40,9% – попередні дослідження показали, що вони відіграють роль у метаболізмі холестерину.