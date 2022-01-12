Дослідники зробили висновок що цей процес, який вважався незворотним, можна зупинити та контролювати навіть в тому випадку, коли він вже запустився. Це означає, що з'явився новий спосіб вивчення захворювань з порушеннями клітинної смерті, до приладу раку чи сепсису.

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Піроптоз – це Це серія біохімічних реакцій, у яких бере участь білок газдермін, який відкриває у клітинній мембрані великі пори та дестабілізує клітину. Він відіграє важливу роль у здоровому та хворому організмі, але його вивчення пов'язане з труднощами, адже механізми піроптозу запускають непередбачувані патогени, які мають нерівноцінний вплив на різні клітини та різних людей.

Для того, щоб зрозуміти цей процес, науковці з Університету штату Іллінойс розробили "оптогенетичний" варіант газдерміну, змусивши його реагувати на світ. Відредагований білок дозволив їм ігнорувати непередбачувану поведінку патогену та різницю у реакції клітин.

Вчені провели багато експериментів

Дослідники активували газдермін у різних експериментах та умовах.

Вони виявили, що за певних обставин (до прикладу, у випадку концентрації іонів кальцію) пори закриваються лише за десяті частки секунди.

Така реакція на зовнішні фактори дозволяє зробити висновок, що процес піроптозу регулюється динамічно.

Це доводить, що така форма клітинної смерті – не квиток в один кінець. Процес насправді має запрограмовану кнопку відключення і розуміння можливостей управління цим процесом відкриває нові шляхи для фармакології,

– пояснив професор Гері Мо.

Відкриття дає науковцям змогу шукати ліки, які зможуть регулювати процес піроптозу залежно від потреби.