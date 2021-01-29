Знайшли ключ до повного лікування діабету 1 і 2 типу

Вчені з Німеччини знайшли у людей новий рецептор, який інгібує інсулін. Якщо навчитися на нього впливати, це може назавжди позбавити пацієнтів від діабету 1 та 2 типу.

Джерело: Nature

Вчені з Центру Гельмгольца, що в Мюнхені, відкрили рецептор, який інгібує інсулін. Це дає змогу розробити препарати для лікування діабету 1 та 2 типу без побічних ефектів, які часто виникають на тлі регулярного прийому інсуліну.

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Ліків від діабету досі не існує

Інсулінорезистентність бета-клітин підшлункової залози викликає цукровий діабет. Якщо повернути цим клітинам чутливість до інсуліну, це може допомогти хворим з діабетом 1 та 2 типу.

Річ у тім, що сучасний інсулін, який нині приймають пацієнти з діабетом, не лікує, а знімає симптоми.

100 років тому відкриття інсуліну зробило зі смертельної хвороби хронічну, й відтоді нічого не змінилося. Але дослідники знайшли спосіб, як запобігати гибелі бета-клітин підшлункової залози, що дає надію на повноцінне вилікування хворих.

Результати дослідження:

Вчені з'ясували, що при діабеті регуляція інцептора підвищується. А ось блокування передачі сигналів інсуліну може сприяти розвитку резистентності до нього.

Коли дослідники придушили функцію інцептора в бета-клітинах, то передача сигналів інсуліну і функціональна маса клітин підшлункової залози збільшилася.

Результат був саме таким, на який ми сподівалися – передача сигналу про інсулін та збільшення функціональної маси бета-клітин. Це робить рецептор дуже перспективною мішенню для лікування першопричини діабету, втрати та дисфункції бета-клітин,

– розповів провідний автор дослідження Ансарулла, мовиться на сайті Центру Гельмгольца.