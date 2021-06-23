Вчені хочуть відкрити природу імунітету
Японські вчені намагались з'ясувати, що сприяє вивільненню інтерлейкіну-1α під час активації дії вродженої імунної системи. Цей механізм дуже важливий для глибокого розуміння природи запальних захворювань і реакцій імунної системи на віруси і інші патогени.
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З попередніх досліджень вчені знали, що важливим гравцем в цьому процесі може бути білок газдермін D, проте досі не могли визначити його вплив на інтерлейкін-1α (IL-1α).
Чому важливе відкриття
Раніше вчені з'ясували, що активація інфламасом призводить до поділу газдерміну D на дві частини. Одна з них сприяє утворенню мембранних пор, які надалі призводять до загибелі клітини.
Тепер вони спробували видалили газдермін D і виявили, що це майже повністю порушує вивільнення IL-1α з клітин. Крім того, зрілих IL-1α також не було.
Це змусило нас задуматися, що цей білок важливий не тільки для вивільнення, але і для дозрівання IL-1α,
– заявив співавтор роботи Такаші Суду.
Подальші експерименти підтвердили їх гіпотезу.
Газдермін D є ключовим білком для запуску запалення
Це означає, що ідентифікація газдерміну D, як регулятора імунної функції і загибелі клітин дає розуміння того, як інфламасоми в кінцевому підсумку призводять до вивільнення IL-1α.