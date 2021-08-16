Нове дослідження
У своєму дослідженні вчені згадали, що в ранніх роботах фахівці приділяли багато уваги випадків перикардиту і тромбозу у пацієнтів після COVID-19, проте дуже мало даних про те, скільки з них страждають від тахікардії.
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Фахівці провели детальну діагностику багатьох пацієнтів після коронавірусу і виявили, що ознаки поступальної ортостатичної тахікардії та інших форм цього стану мають від 25% до 50% пацієнтів.
Тахікардія – симптом постковідного синдрому
Прискорене серцебиття зберігається у таких пацієнтів від 3 місяців і довше після перенесеної інфекції. А через 9 місяців про тахікардії повідомляють не менше 9% пацієнтів. На думку вчених, таким людям потрібне базове кардіологічне обстеження: електрокардіограма та ехокардіографія.
Вчені поділилися своїм досвідом діагностики і лікування таких пацієнтів. За їхніми словами, частоту серцевих скорочень ефективно знижують препарати пропранолол в низьких дозах і івабрадін. Вони також рекомендують носити компресійну білизну і збільшити споживання рідини.
На думку дослідників, механізм виникнення постковідної тахікардії є аутоімунним – інфекція викликає вироблення аутоантитіл, які можуть активувати рецептори, що регулюють кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень.
Постковідний синдром: коротко
Джерело: NHS
- Британська служба охорони здоров'я визначала тривалий ковід як ознаки або симптоми, що розвиваються після інфекції COVID-19, які тривають понад 12 тижнів і не пояснюються альтернативним діагнозом. Деякі дослідження підкреслюють, що симптоми зберігаються протягом 4 або 5 тижнів.
- "Тривалий ковід" досі є недостатньо вивченим. Багато експертів сходяться на думці, що це – не одне захворювання, а кілька симптомів, спричинених різними порушеннями після інфікування коронавірусом.
- Результати показали, що в середньому від постковідного синдрому страждають близько 6% дітей, які перехворіли.
- При постковідному синдромі вакцинація проти COVID-19 безпечна. Тому люди, які тільки перехворіли на коронавірус, можуть не відтерміновувати щеплення.