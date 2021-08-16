Знайшли ключовий маркер постковідного синдрому

Постковідний синдром має понад 200 симптомів, і найчастіше пацієнти скаржаться на хронічну втому, погіршення розумової діяльності, м'язові та головні болі, важкість в грудях. Тепер вчені знайшли ще один симптом довгого коронавірусу.

Нове дослідження

У своєму дослідженні вчені згадали, що в ранніх роботах фахівці приділяли багато уваги випадків перикардиту і тромбозу у пацієнтів після COVID-19, проте дуже мало даних про те, скільки з них страждають від тахікардії.

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Фахівці провели детальну діагностику багатьох пацієнтів після коронавірусу і виявили, що ознаки поступальної ортостатичної тахікардії та інших форм цього стану мають від 25% до 50% пацієнтів.

Тахікардія – що це? Аномальне збільшення частоти серцебиття від 90 ударів на хвилину. Лікарі розглядають цей стан не як окреме захворювання, а симптом безлічі патологій, від порушень вегетативної нервової системи до ендокринних розладів.

Тахікардія – симптом постковідного синдрому

Прискорене серцебиття зберігається у таких пацієнтів від 3 місяців і довше після перенесеної інфекції. А через 9 місяців про тахікардії повідомляють не менше 9% пацієнтів. На думку вчених, таким людям потрібне базове кардіологічне обстеження: електрокардіограма та ехокардіографія.

Вчені поділилися своїм досвідом діагностики і лікування таких пацієнтів. За їхніми словами, частоту серцевих скорочень ефективно знижують препарати пропранолол в низьких дозах і івабрадін. Вони також рекомендують носити компресійну білизну і збільшити споживання рідини.

На думку дослідників, механізм виникнення постковідної тахікардії є аутоімунним – інфекція викликає вироблення аутоантитіл, які можуть активувати рецептори, що регулюють кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень.

Постковідний синдром: коротко

Джерело: NHS