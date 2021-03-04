Знайшли країну, у якій велика група людей не чутливі до ВІЛ
Вчені виявили, що в Демократичній Республіці Конго частка людей, у яких ВІЛ-інфекція не прогресує, в 3-4 рази вище, ніж в решті світу. Розуміння причин такої стійкості до інфекції може прискорити появу вакцини та нових ліків.
Джерело:The Lancet
Скільки людей нечутливі до ВІЛ
Без лікування люди, інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), зазвичай живуть близько 10 років. Для продовження життя і запобігання розвитку СНІДу їм потрібно сучасна антиретровірусна терапія.
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Однак у деяких людей – близько 1% інфікованих – хвороба прогресує вкрай повільно. У них визначаються антитіла до ВІЛ, але сам вірус в крові виявити практично неможливо. Таких людей називають елітними контролерами ВІЛ-інфекції.
Елітні контролери перебувають у фокусі вчених, тому що розуміння природних механізмів захисту від ВІЛ може допомогти створити вакцину проти цієї інфекції та нові методи лікування.
Елітні контролери ДРК
У новому міжнародному дослідженні вчені виявили, що в Демократичній Республіці Конго частка елітних контролерів серед ВІЛ-інфікованих незвично велика – від 2,7% до 4,3%.
У дослідженні вчені працювали зі зразками плазми крові, які були зібрані у 10457 пацієнтів в ДРК, починаючи з 1987 року. Вони провели аналізи на визначення ВІЛ і антитіл до нього. Автори наукової роботи "відсіяли" хибнопозитивні результати, виключили з вибірки людей, які отримують лікування, врахували інші причини, за якими в крові інфікованих людей міг не виявлятися вірус.
Чому саме в ДРК
Вчені вказують, що ДРК – територія, на якій ВІЛ циркулює протягом кількох десятиліть, там були виявлені найстарші штами вірусу. Можливо, це одна з причин появи незвичайного числа елітних контролерів саме там.
Також вони припускають, що більша частка стійких до ВІЛ людей могло з'явитися в ДРК у зв'язку з тим, що в країні довго не було доступно лікування. Ті, хто мав звичайну чутливість до інфекції, вмирали, внаслідок цього ріс відсоток елітних контролерів.
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