Знайшли країну, у якій велика група людей не чутливі до ВІЛ

Вчені виявили, що в Демократичній Республіці Конго частка людей, у яких ВІЛ-інфекція не прогресує, в 3-4 рази вище, ніж в решті світу. Розуміння причин такої стійкості до інфекції може прискорити появу вакцини та нових ліків.

Скільки людей нечутливі до ВІЛ

Без лікування люди, інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), зазвичай живуть близько 10 років. Для продовження життя і запобігання розвитку СНІДу їм потрібно сучасна антиретровірусна терапія.

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Однак у деяких людей – близько 1% інфікованих – хвороба прогресує вкрай повільно. У них визначаються антитіла до ВІЛ, але сам вірус в крові виявити практично неможливо. Таких людей називають елітними контролерами ВІЛ-інфекції.

Елітні контролери перебувають у фокусі вчених, тому що розуміння природних механізмів захисту від ВІЛ може допомогти створити вакцину проти цієї інфекції та нові методи лікування.

Елітні контролери ДРК

У новому міжнародному дослідженні вчені виявили, що в Демократичній Республіці Конго частка елітних контролерів серед ВІЛ-інфікованих незвично велика – від 2,7% до 4,3%.

У дослідженні вчені працювали зі зразками плазми крові, які були зібрані у 10457 пацієнтів в ДРК, починаючи з 1987 року. Вони провели аналізи на визначення ВІЛ і антитіл до нього. Автори наукової роботи "відсіяли" хибнопозитивні результати, виключили з вибірки людей, які отримують лікування, врахували інші причини, за якими в крові інфікованих людей міг не виявлятися вірус.

Чому саме в ДРК

Вчені вказують, що ДРК – територія, на якій ВІЛ циркулює протягом кількох десятиліть, там були виявлені найстарші штами вірусу. Можливо, це одна з причин появи незвичайного числа елітних контролерів саме там.

Також вони припускають, що більша частка стійких до ВІЛ людей могло з'явитися в ДРК у зв'язку з тим, що в країні довго не було доступно лікування. Ті, хто мав звичайну чутливість до інфекції, вмирали, внаслідок цього ріс відсоток елітних контролерів.