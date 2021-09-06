Знайшли ліки, які у два рази зменшують ризик смерті від інфаркту та інсульту

Люди похилого віку, у яких є проблеми з тиском і холестерином, змушені щодня приймати жменю таблеток, не завжди дотримуючись дозування. Великий міжнародний огляд підтвердив ефективність концепції "поліпіл", коли одна пігулка містить всі необхідні препарати з додаванням аспірину.

Попри свою привабливість концепція "поліпіл" є однією з найбільш суперечливих в науковому середовищі, оскільки більш ранні дослідження не підтвердили її ефективність.

Також на тему: Знайшли простий спосіб знизити тиск без ліків та шкоди для здоров'я

Нове дослідження комбінованих препаратів

Міжнародна група вчених оцінили вплив комбінації препаратів на зниження ризику інсультів та інфарктів і смертності від серцево-судинних захворювань. Для цього провели огляд трьох найбільших досліджень, які проходили протягом 5 років у 26 країнах світу за участю 18 тисяч пацієнтів.

Середній вік добровольців становив 63 роки на момент початку досліджень, 23,4% з них страждали на діабет і 63,4% мали в анамнезі гіпертонію. Учасників розділили на три групи, і одна з них отримувала "поліпіл" з поєднанням ліків для зниження артеріального тиску і статини. Друга – "коктейль" з препаратів від тиску, статини та аспірину. Третя група отримувала плацебо.

Зменшення ризику інсульту та інфаркту

Протягом п'ятирічного спостереження різні серцево-судинні події відбулися у 276 добровольців, які приймали "поліпілли" і 445 - в контрольній групі. найбільший ефект був у добровольців, які приймали "коктейль" з додаванням аспірину – сукупний ризик серцево-судинних захворювань знизився на 51 % в порівнянні з плацебо. Імовірність інсульту знизилася на 51%, інфаркту – на 53%.

Що особливо важливо, регулярний прийом аспірину не був пов'язаний зі значним ризиком кровотечі – це один з найбільш небезпечних побічних ефектів ацетилсаліцилової кислоти. Єдиною небажаною реакцією було запаморочення.

Дослідження проводилися в країнах з високим, середнім і низьким рівнем доходу, і ми побачили, що така схема може бути реалізована в усьому світі. Це доступний і недорогий спосіб скоротити рівень серцево-судинних захворювань серед населення,

– зазначили науковці.

Раніше вчені встановили, що три чашки кави на день знижують ризик смертельних захворювань. Вчені також не виявили зв'язку між споживанням кави та розвитком серйозних захворювань.