За попередніми даними, препарат бамланівімаб ефективний в профілактиці COVID-19 з симптомами. Також він не дав захворіти людям, які контактували з хворими.

Препарат бамланівімаб, який виробляє Eli Lilly, належати до групи моноклональних антитіл. Це штучно створені антитіла проти коронавірусу, повідомляє The New York Times з посиланням на виробника.

Також на тему: Знайшли ліки, які в три рази зменшили смертність у діабетиків від коронавірусу

Ліки отримали схвалення Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (FDA) й дозволило використовувати препарат при COVID-19 легкої й середньої важкості.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні брали участь 965 осіб: 666 співробітників будинків для літніх та 299 мешканців цих закладів. Частина з них отримала експериментальний препарат, і частина – плацебо.

Група дослідників приїжджала в будинку для людей літніх, в яких виявляли випадок коронавірусної інфекції. У них обладнали тимчасові центри для внутрішньовенного вливання бамланівімаба.

Ефективність бамланівімаба

Кількість хворих серед мешканців цих будинків, які отримали ліки, була нижчою на 80%, серед працівників – на 60% в порівнянні з тими, хто отримав плацебо. За час дослідження від COVID-19 померли чотири учасники дослідження, всі вони були з групи плацебо.

Науковці зазначили, що моноклональні антитіла короткостроково дають практично такий захист, як вакцини, але миттєво. Вакцини нині не вистачає і багато хто відмовляється робити цю процедуру.

Експерти, які не пов'язані з дослідженням, теж висловили ентузіазм з приводу результатів.