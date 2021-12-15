Нове дослідження поєднання марихуани з ліками

Дослідники перевірили, як канабіноїди – основна діюча речовина марихуани – і продукти їхнього розпаду (метаболіти) взаємодіють з ферментами, необхідними для засвоєння ліків.

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Виявилося, що речовини з цієї рослини погано поєднуються з препаратами, які метаболізуються у нирках.Або їхній лікарський ефект знижується, або проявляється додаткова токсичність, аж до передозування ліками.

Канабіноїди залишаються у крові недовго, вважається, що пік сп'яніння настає через 2 години після прийому. Потім речовина починає швидко розпадатися.

Марихуана може загострити хвороби нирок

Проте метаболіти цих речовин можуть залишатися в організмі. Зазвичай це не враховується в дослідженнях, хоча концентрація цих продуктів розпаду значно вища, ніж безпосередньо наркотику.

Якщо у вас захворювання нирок або ви приймаєте препарати, які метаболізуються в основному через цей орган, при цьому ви курите марихуану, ви можете пригнічувати нормальну функцію нирок, і це може мати для вас довгострокові наслідки,

– зазначили науковці.

Особливий ризик мають пацієнти з нирковою недостатністю та злоякісними захворюваннями нирок. Попри те, що канабіс може знеболити, його токсичний ефект може виявитися значно сильнішим, попередили вчені.

Недавнє дослідження довело, що вчені не дарма сумніваються у снодійних властивостях канабісу. За останніми даними, марихуана, навпаки, може погіршити сон, особливо у людей, які її постійно вживають.

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