Метформін вважається препаратом першої лінії для лікування діабету 2 типу та багаторазово довів свою ефективність. Американські вчені з'ясували, що ці ліки можуть в буквальному сенсі врятувати життя діабетика, який захворів на COVID-19.

Пацієнти з цукровим діабетом схильні до підвищеного ризику тяжкого перебігу та смертності від COVID-19, тому у всіх країнах лікарі приділяють особливу увагу таким хворим, пише Frontiersin.

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За даними Національної системи охорони здоров'я Великобританії (NHS), ризик смерті від коронавірусної інфекції у людей з діабетом 1 типу в 3,5 раза вищий в порівнянні зі здоровими людьми. З діабетом 2 типу – у два рази вище.

Як відбувалося дослідження

Вчені проаналізували дані медичних карт понад 25,3 тисячі пацієнтів з підтвердженим COVID-19, які спостерігалися та отримували лікування з лютого по червень. Загальний показник смертності в цій групі склав 11%, діабет збільшував вірогідність летального результату в 3,62 раза.

Дослідники вивчили вплив приймання метформіну та інсуліну на смертність пацієнтів. З'ясувалося, що ін'єкції інсуліну (їх отримують пацієнти з діабетом I типу) ніяк не впливають на ризик смертності.

Вплив метформіну на смертність від коронавірусу

Водночас у діабетиків, які приймали метформін до зараження, ймовірність померти від COVID-19 була в три рази нижчою і порівнянна з ризиком смертності серед пацієнтів без діабету.

Навіть після коригування даних з урахуванням таких факторів, як стать, вік, ваги та хронічні захворювання, позитивний ефект від приймання метформіну зберігся. Але автори дослідження не змогли відповісти, з чим він пов'язаний, оскільки рівень цукру в крові, індекс маси тіла та інші клінічні показники не відрізнялися у тих, що вижили й померлих пацієнтів з діабетом.

Вчені вважають, що метформін може надавати протизапальний і антитромботичний ефект, який раніше не був описаний. На думку авторів дослідження, необхідно провести нову оцінку переваг метформіну і клінічних показань в умовах пандемії, особливо для пацієнтів з діабетом 2 типу.