Деталі дослідження ліків

Вчені співпрацюють з розробником препарату – компанією AB Science, щоб прискорити процес узгодження його застосування проти COVID-19. Ефективність проти штамів коронавірусу виявила команда із Чиказького університету

До теми Вірусне навантаження на організм при Дельті в 1260 разів вище початкового вірусу

Головне про препарат

Відомо, що препарат також пройшов вивчення в клінічних випробуваннях за участі людей проти прогресування хвороби Альцгеймера, астми і розсіяного склерозу.

Тож, препарат продемонстрував безпечність для застосування серед людей.

Ефективність Масітинібу проти штамів коронавірусу

Доклінічні експерименти на культурах клітин людей показали, що масітиніб пригнічує реплікацію альфа, бета і гамма штамів SARS-CoV-2 на 99%, а також ефективний проти гепатиту А, поліомієліту та риновірусів, що викликають застуду.

Ефективність проти штамів SARS-CoV-2 вчені пояснили тим, що препарат націлений на придушення реплікації вірусу. Крім того, він зв'язується з протеазой (ферменти, які розчіплюють білки), а не з поверхнею вірусу.

Перспектива застосування ліків

Команда вже почала роботу з французької фармацевтичної компанією AB Science, щоб ще більше підсилити противірусні властивості масітинібу.

Надалі дослідники мають намір вивчити препарат в клінічних випробуваннях і в разі успіху почати використовувати його для терапії COVID-19.

На думку вчених, Масітиніб може стати ефективним противірусним засобом, а враховуючи той факт, що це не перший і не останній спалах коронавірусу, нові варіанти лікування крім вакцин дуже потрібні.