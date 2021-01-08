Прогнози для людей з агресивною формою недрібноклітинного раку досить несприятливі. Але новий препарат дає надію на ефективну терапію, яка може допомоги знизити високий рівень смертності серед пацієнтів.

Вчені виявили метаболічну вразливість агресивної форми недрібноклітинного раку легенів (НМРЛ) та вже протестували її, як мішень для лікування. Про це повідомляє Science Daily.

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Мутації у двох ключових генах KRAS і LKB1 сприяють агресивному розвитку раку. Через це у пацієнтів існують обмежені варіанти лікування, а прогнози досягнення ремісії переважно несприятливі.

Ці мутації можуть по-різному змінювати метаболізм ракових клітин, однак зміни у випадку комбінованих мутацій відразу у 2 генах ще не вивчали. Тож для того, аби визначити порушення в метаболічних шляхах, вчені порівняли моделі мишей з НМРЛ з мутаціями KRAS і LKB1, гризунів з раком без мутацій та здорових тварин.

У підсумку вчені виявили активізацію шляху біосинтезу гексозаміну (HBP) в пухлинах НМРЛ з обома мутаціями KRAS і LKB1. Це підтвердило попередні дослідження, у яких йдеться про те, що таким чином ракові клітини з комбінованими мутаціями змінюють метаболізм для прискорення зростання. Відомо HBP сприяє зростанню пухлин, адже дає клітинам змогу модифікувати білки за допомогою процесу глікозилювання, який полегшує транспортування і секрецію білків.

Для придушення шляху HBP вчені визначили фермент GFPT2.

Результати випробувань

Інгібування GFPT2 пригнічувало ріст пухлини у випадку мутацій KRAS і LKB1.

Але якщо пухлина містила лише одну з мутацій, інгібування цього ферменту не давало ніякого ефекту.

Результати цього випробування демонструють примхливість HBP і разом з тим демонструють перспективність GFPT2 як терапевтичної мішені