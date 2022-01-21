Наслідки для здоров'я людей, які перехворіли на інфекцію, можуть бути тривалими та масштабними. Тож вчені почали шукати у крові ознаки так званого довгого (або тривалого) ковіду.
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Раніше вважалося, що наслідки від хвороби переважно зустрічаються у людей, які перенесли коронавірус у тяжкій формі. Тепер є дані, що свідчать про однакові ризики і для людей з безсимптомною формою COVID-19.
Що показало дослідження
У ньому взяли участь 309 пацієнтів. Зразки їхньої крові протестували за різними показниками. Виявилося, що інформативними біомаркерами були:
- певні аутоантитіла;
- рівні РНК SARS-CoV-2;
- а також ДНК вірусу Епштейша-Барр.
Ключовим показником стало вірусне навантаження, за яким можна передбачити тривалі симптоми COVID-19.
Ми виявили, що ранні вимірювання вірусу в крові тісно пов'язані з певними тривалими симптомами, які розвинуться у пацієнтів через кілька місяців,
– прокоментував співавтор роботи Япен Су.
Зокрема, вивчаючи вірус Епштейна-Барр (він вражає приблизно 90% дорослого населення), вчені виявили, що він реактивізується на ранній стадії хвороби, яку також пов'язували із майбутніми тривалими симптомами.
А підвищення показників деяких аутоантитіл знижувало рівень захисних антитіл в організмі, що також підвищувало ризики ускладнень.
До слова Коронавірус призводить до проблем з пам'яттю навіть після легкого перебігу
Важливі результати
Автори переконані, що таке тестування на ранньому етапі допоможе лікарям заздалегідь визначати людей у групі ризику та надавати їм додаткову підтримку.
Крім іншого, результати можна адаптувати для інших хронічних станів, таких як хвороба Лайма, щоб прогнозувати ризики тривалих симптомів у пацієнтів.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу