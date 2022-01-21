Знайшли метод, як визначити наслідки коронавірусу вже в момент інфікування

Симптоми COVID-19 після одужання можуть зберігатися у людини протягом кількох місяців і навіть до року. Тепер вченим вдалося ідентифікувати у крові кілька показників, які вкажуть на ризики тривалих симптомів недуги ще на момент інфікування.

Наслідки для здоров'я людей, які перехворіли на інфекцію, можуть бути тривалими та масштабними. Тож вчені почали шукати у крові ознаки так званого довгого (або тривалого) ковіду.

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Раніше вважалося, що наслідки від хвороби переважно зустрічаються у людей, які перенесли коронавірус у тяжкій формі. Тепер є дані, що свідчать про однакові ризики і для людей з безсимптомною формою COVID-19.

Що показало дослідження

За різними даними, симптоми тривалого коронавірусу зустрічаються приблизно у 30 – 40% тих, хто перехворів на недугу у будь-якій формі.

У ньому взяли участь 309 пацієнтів. Зразки їхньої крові протестували за різними показниками. Виявилося, що інформативними біомаркерами були:

певні аутоантитіла;

рівні РНК SARS-CoV-2;

а також ДНК вірусу Епштейша-Барр.

Ключовим показником стало вірусне навантаження, за яким можна передбачити тривалі симптоми COVID-19.

Ми виявили, що ранні вимірювання вірусу в крові тісно пов'язані з певними тривалими симптомами, які розвинуться у пацієнтів через кілька місяців,

– прокоментував співавтор роботи Япен Су.

Зокрема, вивчаючи вірус Епштейна-Барр (він вражає приблизно 90% дорослого населення), вчені виявили, що він реактивізується на ранній стадії хвороби, яку також пов'язували із майбутніми тривалими симптомами.

А підвищення показників деяких аутоантитіл знижувало рівень захисних антитіл в організмі, що також підвищувало ризики ускладнень.

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Важливі результати

Автори переконані, що таке тестування на ранньому етапі допоможе лікарям заздалегідь визначати людей у ​​групі ризику та надавати їм додаткову підтримку.

Крім іншого, результати можна адаптувати для інших хронічних станів, таких як хвороба Лайма, щоб прогнозувати ризики тривалих симптомів у пацієнтів.

Хоча основними симптомами довгого COVID-19 вважаються неврологічні та респіраторні порушення, є і менш очевидні зміни в організмі після хвороби. Наприклад, раніше вчені показали, що у перехворілих на будь-яку форму COVID-19 спостерігається аномальна активність імунної системи.

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