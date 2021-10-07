Знайшли молекули канабісу, які ефективні проти найтяжчої форми епілепсії

Вчені представили невідомі раніше компоненти канабісу, які показали високу ефективність проти епілепсії на тваринах.

Нове дослідження австралійських вчених допоможе по-новому поглянути на доцільність застосування канабісу при найважчих формах епілепсії.

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Що відомо про застосування канабісу при епілепсії

Користь канабісу в лікуванні епілепсії відома з початку 19 століття. Втім, тільки останні 2 десятиліття науковці вийшли на новий рівень вивчення властивостей канабісу проти епілепсії. Зокрема, науковці у 2015 році протестували суміш сотень біоактивних молекул з екстракту канабісу проти судом.

Тепер же науковці представили кілька рідкісних канабіноїдів, які ефективні проти синдрому Драве – форма епілепсії яка найважче піддається лікуванню та характеризується важкими нападами з народження і уповільненням когнітивного розвитку.

Протиепілептичні властивості канабіноїдних молекул протестували на моделях мишей.

Виявилось, що протиепілептичні властивості мають: канабігеролова кислота (CBGA), канадіваринова кислота (CBDVA), канабідіварин (CBDV) та канабігероваринова кислота (CBGVA).

Подальші експерименти показали, що CBGA ефективніший у порівнянні з CBD для зниження симптомів хвороби.

Тим часом вчені ще не перевіряли ефект всіх компонентів разом. Досить імовірно, що їх комбінація виявиться більш дієвою,

– йдеться у дослідженні.

Канабіноїдні молекули зменшують судоми у мишей з епілепсією / Фото University of Sydney

Крім того, вчені сподіваються, що терапія буде ефективною ще проти однієї важкої форми епілепсії – скроневої. Пацієнтам з цим діагнозом показано хірургічне лікування, однак і воно часто не дає бажаного результату.