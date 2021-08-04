Молекула, яка регулює метаболізм

Дослідники виявили молекулу, яка має назву Them1 – вона регулює метаболізм та запобігає процесу спалювання жиру в клітинах. Доклінічні експерименти показали, що блокування цього білка або придушення експресії посилює метаболізм і як наслідок відбувається зниження маси тіла.

Актуально Чи варто робити варення та морозити фрукти на зиму: рекомендації нутриціологині

Як діє молекула

Виявилося, що при стимуляції клітин для запуску процесу спалювання жиру Them сприяє вивільненню мітохондрій для перетворення жирових запасів в енергію.

Водночас відсутність стимуляції провокує Them1 швидко порушувати цей процес і обмежувати вироблення енергії.

Результати дослідження відкривають новий механізм, який регулює обмін речовин, при якому Them1 блокує роботи електростанцій клітин (мітохондрій), які спалюють енергію,

– зауважив співавтор роботи Девід Коен.

Перспектива відкриття

Вчені вважають, що схожий механізм може бути і у людини, тому відкриття має важливе значення для розробки нехірургічних методів лікування ожиріння.

Наразі гіпотезу повинні підтвердити подальші дослідження.

Зверніть увагу! За даними ВООЗ, в Україні понад половина населення має надмірну вагу. Кожен четвертий громадянин страждає від ожиріння.

Ожиріння – це захворювання Ожиріння – це хронічне захворювання, яке характеризується надлишковим накопиченням жирової тканини в організмі, яке обумовлене порушенням обміну речовин. Основною ознакою ожиріння є накопичення жирової тканини в організмі у чоловіків понад 10 – 15%, у жінок більше 20 – 25% від маси тіла.

Визначити ступінь ожиріння нескладно. Для цього необхідно розрахувати свій індекс маси тіла: поділіть свою вагу у кілограмах на зріст у метрах, піднесений до квадрата.

Вам може бути цікаво Які ліки допомагають побороти ожиріння та наскільки вони безпечні