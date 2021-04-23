Знайшли молекулу, яка допомагає коронавірусу ховатися від антитіл: вона є в організмі кожного

Дослідники виявили, що одна природна молекула може ефективно блокувати зв'язування людських антитіл з SARS-CoV-2. Це відкриття пояснює, чому деякі пацієнти можуть серйозно захворіти на COVID-19 повторно, попри високий рівень антитіл проти коронавірусу.

У своєму дослідженні група вчених з Інституту Френсіса Кріка, Імперського коледжу Лондона, Королівського коледжу Лондона та Університетського коледжу Лондона виявили, що одна молекула може пригнічувати зв'язування антитіл S-білком коронавірусу. Мова йде про білівердин, які є в організмі кожної людини.

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Вчені виявили, що спайковий білок SARS-CoV-2 міцно зв'язується з білівердином – молекулою, яка надає цим білкам незвичайний зелений колір. І цей процес допомагає білку уникати антитіл.

Науковці помітили це, досліджуючи сироватки крові й антитіла людей, які раніше були інфіковані SARS-CoV-2.

Результати дослідження досить несподівані

З'ясувалося, що білівердин може пригнічувати зв'язування людських антитіл зі спайковим білком вірусу на 30 – 50%. При цьому деякі антитіла стають неефективними при нейтралізації вірусу.

При цьому Такий значний вплив був досить несподіваним, оскільки білівердин зв'язується лише з дуже маленькою ділянкою на поверхні вірусу.

Під час наступних експериментів група вчених виявила, що білівердин прикріплюється до N-кінцевого домену шипа і стабілізує його таким чином, що шип не може відкритися й оголити частини своєї структури. Це означає, що деякі антитіла не можуть отримати доступ до своїх мішеней, внаслідок чого не можуть зв'язуватися з вірусом і нейтралізувати його.

Коли SARS-CoV-2 вражає легені пацієнта, він пошкоджує кровоносні судини і викликає збільшення кількості імунних клітин. ці ефекти можуть сприяти підвищенню рівнів білівердину і білірубіну в тканинах. А чим більше цих молекул є, тим більше у вірусу можливостей сховатися від певних антитіл,

– заявила одна з дослідниць з Інституту Френсіса Кріка Анначіара Роза.

Науковці продовжать своє дослідження, аби вивчити можливості злому зв'язування білівердину з S-білком коронавірусу.