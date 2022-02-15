Знайшли мутацію в генах, яка захищає від хвороби Альцгеймера

Американські вчені виявили мутацію в імунних клітинах мозку, яка ймовірно, захищає людей від хвороби Альцгеймера.

Відкрили механізми, які лежать в основі цього процесу

Дослідники зосередились на вивченні варіанту гена PLCG2, який дає інструкції з виробництва ферменту, важливого для імунних клітин мозку, які називаються мікроглією.

Увага Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Мутація, відома як P522R, знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера з пізнім початком,

– зауважив Айк Давтян – старший науковий співробітник лабораторії Метью Блартон-Джонса, яка проводила дослідження.

Як проводили дослідження

Вчені використовували технологію редагування генів CRISPR для створення захисної мутації в стовбурових клітинах людини, а потім імплантували мікроглію, отриману з цих стовбурових клітин, моделі гризунів з хворобою Альцгеймера.

Це дослідження вперше доводить, що варіант P522R збільшує рівні експресії кількох генів мікроглії, які знижені у людей із хворобою Альцгеймера.

Відтак, це дає перші вказівки, які можуть пояснити, як ця захисна мутація може знизити ризик хвороби Альцгеймера,

– додали дослідники.

Вчені також побачили, що ця мутація ла кількість Т-клітин або білих клітин імунної системи у мозку, тобто, потенційно він може збільшити активацію інших важливих ресурсів імунної функції.

Перспектива відкриття

Подальші дослідження допоможуть зрозуміти, як мікроглія та Т-клітини взаємодіють, щоб уповільнити прогресування хвороби Альцгеймера.

Також це допоможе у розробці препаратів, які б безпечно підвищували активність ферменту PLCG2 та додатково стимулювали захисні функції мікроглії.

Також на тему – Факти про здоров'я: деменція – дивитись відео