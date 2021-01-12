Знайшли напій, який допомагає худнути під час сну
Лише дві чашки чаю здатні вплинути на втрату ваги. Щобільше, цей процес проходить не після виснажливого тренування, а просто уві сні.
Але тут є важливе “але”. Дослідники з Університету Цукуба в Японії довели, що таку властивість має конкретний вид чаю, а саме, улун. Він прискорює розщеплення жирів і продовжує робити це, навіть коли людина відпочиває. Роботу опублікували в журналі Nutrients.
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Щоденне вживання 2 чашок чаю улун стимулює процеси спалювання жиру
Як і всі чаї, улун містить кофеїн, що впливає на енергетичний обмін, збільшуючи частоту серцевих скорочень,
– зазначив професор Кумпей Токуяма.
Варто відзначити, що попри те, що всі види чаю походять з однієї рослини, їх сорти визначаються ступенем окислення.
- Зелений чай, наприклад, не піддається окисленню і має м'який смак.
- Чорний чай отримують із чайного листя, яке піддається повному окисленню.
- Улун знаходиться посередині. Його листя частково окислене, і дослідники говорять, що він має характеристики як зеленого, так і чорного чаю.
Тож, щоденне вживання двох чашок чаю улун значно стимулює процеси спалювання жиру в організмі.
Як виявили дію чаю
Під час дослідження протестували групу здорових добровольців, які впродовж 2 тижнів пили чай улун, чистий кофеїн або плацебо.
Результати показали, що учасники, які вживали улун або кофеїн, збільшили розщеплення жиру на 20% у порівнянні з контрольною групою.
Примітно, що дію чаю улун тривала і після того, як учасники засинали.
Сон і кофеїн
Оскільки кофеїн впливає на сон, а недосипання може впливати на метаболізм, вчені також вирішили проаналізувати якість сну добровольців, але не виявили різниці в режимах сну тестової групи і тієї, яка приймала плацебо.
Тому команда дійшла висновку, що чашка чаю улун не провокує безсоння, але може допомогти спалити трохи зайвої ваги.
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