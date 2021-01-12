Лише дві чашки чаю здатні вплинути на втрату ваги. Щобільше, цей процес проходить не після виснажливого ​​тренування, а просто уві сні.

Але тут є важливе “але”. Дослідники з Університету Цукуба в Японії довели, що таку властивість має конкретний вид чаю, а саме, улун. Він прискорює розщеплення жирів і продовжує робити це, навіть коли людина відпочиває. Роботу опублікували в журналі Nutrients.

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Щоденне вживання 2 чашок чаю улун стимулює процеси спалювання жиру

Як і всі чаї, улун містить кофеїн, що впливає на енергетичний обмін, збільшуючи частоту серцевих скорочень,

– зазначив професор Кумпей Токуяма.

Цікавий момент: споживання чаю також може збільшити розщеплення жирів, незалежно від впливу кофеїну.

Варто відзначити, що попри те, що всі види чаю походять з однієї рослини, їх сорти визначаються ступенем окислення.

Зелений чай, наприклад, не піддається окисленню і має м'який смак.

наприклад, не піддається окисленню і має м'який смак. Чорний чай отримують із чайного листя, яке піддається повному окисленню.

отримують із чайного листя, яке піддається повному окисленню. Улун знаходиться посередині. Його листя частково окислене, і дослідники говорять, що він має характеристики як зеленого, так і чорного чаю.

Тож, щоденне вживання двох чашок чаю улун значно стимулює процеси спалювання жиру в організмі.

Як виявили дію чаю

Під час дослідження протестували групу здорових добровольців, які впродовж 2 тижнів пили чай улун, чистий кофеїн або плацебо.

Результати показали, що учасники, які вживали улун або кофеїн, збільшили розщеплення жиру на 20% у порівнянні з контрольною групою.

Примітно, що дію чаю улун тривала і після того, як учасники засинали.

Сон і кофеїн

Оскільки кофеїн впливає на сон, а недосипання може впливати на метаболізм, вчені також вирішили проаналізувати якість сну добровольців, але не виявили різниці в режимах сну тестової групи і тієї, яка приймала плацебо.

Тому команда дійшла висновку, що чашка чаю улун не провокує безсоння, але може допомогти спалити трохи зайвої ваги.