Чому таке дослідження важливе

Протягом багатьох років психотерапевти прагнули якнайефективніше допомогти своїм клієнтам. За останні роки став більш поширеним підхід, що полягає в концентрації на сильних сторонах пацієнта те, як їх використовувати, щоб допомогти впоратися з проблемами.

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Утім, для дослідників залишалося загадкою, як взагалі допомагає зосередження уваги сильних сторонах. Тепер американські вчені довели, що це суттєво впливає на успішність регулювання настрою.

Психологічні підходи, щоб впоратись з поганим настроєм

У психології існує кілька підходів до того, як можна спробувати покращити поганий настрій та впоратися з неприємними емоціями. До них відносяться:

когнітивні техніки – вони допомагають розпізнати, проаналізувати і за необхідності змінити негативне сприйняття подій чи ситуацій.

Постійно відстежуючи свої емоції та намагаючись змінити негативне мислення, можна зменшити передчасний страх, здатний перерости у напад паніки. За допомогою когнітивних методик можна також змінити і характерне для подібного мислення фатальне сприйняття паніки, завдяки чому і коротшає тривалість самого нападу, знижується його вплив на наш емоційний стан.

методики медитації усвідомленості – допомагають навчитися керувати своїми емоціями.

В такій медитації, практикуючі намагаються розширити сферу уваги аби залучити потік сприйняття, думок, емоційного наповнення, та/або суб'єктивне усвідомлення.

Однак лише частина з цих підходів отримала наукове підтвердження ефективності.

Вчені провели цікавий експеримент

Учасниками стали 616 студентів, яких ознайомили з цими двома основними підходами – когнітивною технікою та медитацією усвідомленості – для регулювання настрою.

Використання когнітивного підходу передбачало виявлення та переоцінку негативних думок та переконань.

Медитація усвідомленості визначалася як усвідомлення та прийняття своїх думок та почуттів без спроб їх змінити.

Всіх учасників поставили перед гіпотетичною ситуацією, в якій вони могли б застосувати свої навички: попросили уявити, що друг не запросив на свято, на якому хотілося б бути присутнім.

Оцінивши, як піддослідні справляються з цією "проблемою", вчені повідомили кожному, що одна з двох навичок регуляції настрою у них добре розвинена, а інша – слабка.

В основній же частині завдання добровольці повинні були собі уявити, що близька людина помирає, і додатково слухали ліричний твір, який посилював сумну атмосферу. Як і очікувалося, це спричинило суттєве погіршення настрою всіх учасників експерименту.

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"Обдурили" добровольців

Швидкість покращення настрою, як виявилося, не залежала від того, який метод використовували – когнітивну техніку або медитацію усвідомленості. Однак впливало те, чи повідомляли добровольцям, яка з цих навичок у них добре розвинена. Це допомагало їм думати, що вони працюють зі своїми сильними сторонами, а не зі слабкими.

Імовірно, якщо на ранньому етапі з'являється таке первісне заохочення – що люди справді гарні у конкретній стратегії. Це можна вселити в них велику впевненість та зрештою отримати кращі результати під час роботи з фахівцями.