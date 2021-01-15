Легалізація рекреаційної марихуани на 6,3% збільшує продажі морозива, печива і чіпсів. Про це свідчить перше дослідженням, яке встановлює причинно-наслідковий зв'язок між коноплею та вживанням нездорової їжі.

До такого висновку дійшла команда вчених на чолі з економістом Альбертом Чонг з Університету штату Джорджія, пише The Academic Times.

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Вважається, що марихуана не завдає шкоди – це майже консенсус сьогодні. Але є непередбачені наслідки, і одним з них є той факт, що ви справді дуже зголодніли та починаєте їсти шкідливу їжу,

– пишуть науковці.

На думку дослідників, уряди повинні враховувати вплив марихуани на споживання їжі, вирішуючи, чи легалізувати вживання наркотиків для розслаблення.

Причинно-наслідковий зв'язок виявили, вивчивши демографічні дані та звіти Nielsen Retail Scanner за період з 2006 по 2016 рік. Вчених цікавила інформація за трьома штатами, який дозволив курити марихуану: Колорадо, Вашингтон і Орегон.

Інша дія канабісу

Раніше Чонг і його колеги з'ясували, що через легалізацію марихуани попит на алкоголь падає на 12%. Також вчені вивчили взаємозв'язок легалайзу і демографії. Виявилося, він веде до збільшення сексуальної активності, скорочення використання контрацептивів і зростання народжуваності.