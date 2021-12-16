Знайшли неочікувану користь канабісу для дітей з епілепсією

Олія з канабісу на 86% знижує частоту нападів тяжкої епілепсії у дітей. Цей тип препаратів може бути ефективнішим за засоби, що містять тільки канабідіол (КБД) – речовина, яка не викликає ейфорії і застосовується в терапії медичною марихуаною.

Нове дослідження канабісу

У дослідженні брали участь 10 дітей та підлітків 18 років і молодше з важковиліковною епілепсією. У трьох діагностовано супутні проблеми: спазми, порушення навчання та глобальна затримка розвитку. Середній вік – шість років.

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Їм давали кілька видів лікувальних олій канабісу з цілісних рослин – індивідуальну дозу призначав лікар. За дітьми спостерігали чотири місяці. Інформацію про стан здоров'я вчені отримували від своїх батьків.

Контрольна група плацебо участі у дослідженні не брала. У середньому діти щодня отримували 5,15 мг ТГК та 171,8 мг КБД.

Канабіс лікує епілепсію у дітей

За підсумками лікування у дітей на 86% знизилася частота судом без значних побічних ефектів. Це дозволило їм зменшити кількість протиепілептичних препаратів, що приймаються, приблизно з семи до одного. У повідомленні йдеться, що потрібні подальші дослідження в цьому напрямку, і вони будуть продовжуватися.

Дослідники також відзначають, що існує мало даних про хімічний склад цих цільних рослинних продуктів, крім концентрацій ТГК і КБД. Тому неясно, яка саме комбінація інших сполук канабісу може відігравати певну роль у терапевтичних ефектах.

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