Знайшли неочікувану користь сибірської виразки

Американські вчені відкрили нові властивості одного з токсинів сибірки. Виявилося, що він може заглушати кілька видів болю.

Що відомо про сибірку

Сибірка – гостра інфекційна хвороба, що викликає серйозні ураження легенів та шкіри у худоби та людей. Через високу летальність і стійкість збудника, цю бактерію навіть використовували як біологічну зброю.

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Збудник сибірки – Bacillus anthracis – одна з гігантів у світі мікробів, довжиною 6 – 10 і шириною 1 – 2 мікрони. Сама бацила дуже нестійка у зовнішньому середовищі – швидко гине при нагріванні та використанні звичайних дезінфікуючих засобів. Однак вона здатна утворювати спору з потужною капсулою – і тоді стійкість збудника збільшується.

Нове дослідження

Результати нового дослідження, проведеного Гарвардською медичною школою у співпраці з іншими вченими показують, що бактерія сибірки має несподівану корисну властивість. Один із її токсинів змінює передачу сигналів у чутливих до болю нейронах. І якщо його цілеспрямовано доставляти до нейронів центральної та периферичної нервової системи, він може заглушити кілька видів болю.

Чому сибірка знеболює

Тобто виходить, що якимось чином мікроб уміє заглушати біль. Дослідники вважають, що одне з пояснень цього явища може полягати в тому, що мікроби заглушають біль у "господаря", щоб полегшити своє поширення.

У разі сибірки цей адаптивний механізм блокує здатність людини або тварини відчувати біль і, отже, присутність мікроба. Ця гіпотеза пояснює, чому чорні виразки на шкірі, які іноді утворює бактерія сибірки, абсолютно безболісні.

Вчені також об'єднали частини токсину сибірки з різними типами молекулярного вантажу і доставили його в ті ж чутливі до болю нейрони. У майбутньому такий підхід можна використовувати для доставки різних видів білків, щоб прицільно лікувати серйозні захворювання.

В цілому, це дослідження може допомогти в розробці нових ефективних знеболювальних, у яких не буде небезпечних побічних ефектів, як у традиційних опіоїдів, насамперед виникнення залежності та пригнічення дихання.