Це незвичайне поєднання може призвести до нових методів лікування аутоімунних захворювань. Виявилось, що ці два організми співіснують і приносять користь один одному.

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Унікальність поєднання

Унікальність симбіозу полягає в тому, що поєднання ембріонів саламандри та водоростей не провокує відторгнення останніх. Ймовірно, цей механізм є ключем до лікування аутоімунних захворювань у людини, які виявляються надмірною реакцією імунної системи проти власних здорових тканин.

Вчені пояснили, що плямисті саламандри є унікальними серед хребетних, оскільки їхні ембріони – єдині, де живуть зелені водорості. Коли саламандра відкладає яйця, то в них без будь-якої шкоди для зародка проникають водорості.

Цікаво! Ці симбіотичні відносини дуже заінтригували вчених. Ймовірно, вони знайшли підказку для розробки нового способу терапії.

Як це працює

Нещодавно вчені встановили, що клітини водоростей проникають у клітини тканин ембріонів по всьому тілу. Як вони уникають відторгнення досі не зрозуміло, але цей механізм, ймовірно, є ключем до безпечного блокування аутоімунної реакції у людини, вважають автори.

Ймовірно, присутність водоростей також наділяє саламандр здатністю до регенерації кінцівок і хвоста протягом усього життя.

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Пошук нових ліків

Якщо ця гіпотеза підтвердиться, то сполуки водоростей можуть стати основою для багатьох методів лікування в регенеративній медицині.

"У пошуках нових ліків зазвичай розглядаються антагонізми, наприклад, яка сполука зупиняє зростання бактерій і тому подібне. Вивчення організмів у симбіотичних відносинах – альтернативний підхід, який може призвести до нових і незвичайних рішень", – сказав співавтор роботи Джон Бернс з Лабораторії океанології.