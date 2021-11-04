Це незвичайне поєднання може призвести до нових методів лікування аутоімунних захворювань. Виявилось, що ці два організми співіснують і приносять користь один одному.
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Унікальність поєднання
Унікальність симбіозу полягає в тому, що поєднання ембріонів саламандри та водоростей не провокує відторгнення останніх. Ймовірно, цей механізм є ключем до лікування аутоімунних захворювань у людини, які виявляються надмірною реакцією імунної системи проти власних здорових тканин.
Вчені пояснили, що плямисті саламандри є унікальними серед хребетних, оскільки їхні ембріони – єдині, де живуть зелені водорості. Коли саламандра відкладає яйця, то в них без будь-якої шкоди для зародка проникають водорості.
Як це працює
Нещодавно вчені встановили, що клітини водоростей проникають у клітини тканин ембріонів по всьому тілу. Як вони уникають відторгнення досі не зрозуміло, але цей механізм, ймовірно, є ключем до безпечного блокування аутоімунної реакції у людини, вважають автори.
Ймовірно, присутність водоростей також наділяє саламандр здатністю до регенерації кінцівок і хвоста протягом усього життя.
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Пошук нових ліків
Якщо ця гіпотеза підтвердиться, то сполуки водоростей можуть стати основою для багатьох методів лікування в регенеративній медицині.
"У пошуках нових ліків зазвичай розглядаються антагонізми, наприклад, яка сполука зупиняє зростання бактерій і тому подібне. Вивчення організмів у симбіотичних відносинах – альтернативний підхід, який може призвести до нових і незвичайних рішень", – сказав співавтор роботи Джон Бернс з Лабораторії океанології.
Що таке аутоімунні захворювання
На сайті Медичної школи Університету Джонса Гопкінса пояснюють, що аутоімунні хвороби – це захворювання, які виникають внаслідок того, що імунітет людини бореться не проти сторонньої сполуки, вірусів чи мікроорганізмів, а проти клітин і тканин власного організму. Так, організм виробляє аутоімунні антитіла, які зрештою викликають запалення.
Аутоімунні хвороби вражають різні системи: нервову, м'язову, ендокринну, серцево-судинну, а також сполучну тканину, тканини печінки і шкіри. До аутоімунних хвороб належать системні хвороби сполучної тканини (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, синдром Бехчета, синдром Шегрена) та інших систем організму (розсіяний склероз, кардіоміопатія, аутоімунний міокардит).