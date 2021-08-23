Що відомо про нове антитіло

Команда з Вашингтонського університету представила нове антитіло SARS2-38 широкого спектру дії проти різних варіантів SARS-CoV-2. Експерименти показали, що навіть в малих дозах воно нейтралізує всі наявні і рідкісні мутації SARS-CoV-2.

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Деталі тестувань терапії

Вчені протестували SARS2-38 проти чотирьох найбільш поширених варіантів SARS-CoV-2: Альфа, Бета, Гамма і Дельта варіанту, проти двох нових потенційних загроз – варіанти Каппа і Йота, а також проти декількох інших "безіменних" мутацій, які в майбутньому можуть викликати занепокоєння.

Важливо! Доклінічні експерименти показали, що SARS2-38 легко нейтралізувало всі варіанти SARS-CoV-2.

Суть дії антитіла

Ефективність SARS2-38 пояснюється тим, що антитіло прикріпляється до тієї частини спайкового білка SARS-CoV-2, яка рідко змінюється на тлі мутацій вірусу, тому й не виникає резистентності.

Коли вчені проаналізували 800 тисяч послідовностей SARS-CoV-2, зміни в цій частині можна було виявити тільки в 0,04% з них.

Переваги нової терапії

Перевагою також є те, що до спайкового білка рідко прикріплюються інші відомі антитіла. Це означає, що SARS2-38 підходить і для комбінованої терапії.

Дослідники попередили, що вірус буде продовжувати мутувати, тому наявність антитіл, які є резистентними може стати ключем до подолання пандемії.