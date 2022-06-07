Знайшли нове лікування найагресивнішого типу раку

Комбінація хімієтерапії та імунотерапії, яка призначена для покращення протипухлинних можливостей імунної системи, виявилася ефективною проти однієї з найважчих цілей у лікуванні онкозахворювань – раку підшлункової залози.

Про це свідчать​ результати національного, рандомізованого дослідження науковців з Медичної школи Перельмана в Університету Пенсільванії. Результати дослідження оголосили 4 червня під час презентації на щорічній зустрічі Американського товариства клінічної онкології.

Читайте також: Зріст людини впливає на те, які хвороби може мати людина

Нове дослідження лікування раку підшлункової залози

Дослідники виявили, що у 34 пацієнтів з запущеним раком підшлункової залози, які були рандомізовані для імунотерапії з двома хімієтерапевтичними препаратами, виживаність на рік становила 57,7%, що значно перевищує середній показник у 35%, якщо пацієнт отримає тільки хімієтерапію. Результати також включали визначення біомаркерів імунної системи, пов’язаних з кращими результатами. Друге лікування імунотерапією з іншим препаратом із застосуванням хімієтерапії також виявилося більш ефективним у підгрупі пацієнтів, які мали інший набір біомаркерів.

Це дослідження свідчить про користь поєднання імунотерапії та хімієтерапії у пацієнтів із прогресуючим раком підшлункової залози, і можуть бути способи точно налаштувати вибір лікування на основі "імунного здоров’я" пацієнта,

– зазначили автори дослідження.

Далі науковці планують оцінити ці потенційні біомаркери в подальших випробуваннях, щоб побачити, чи дозволять вони надійно визначати пацієнтів, які найкраще реагують на цю та інші комбіновані терапії. Найперспективніші біомаркери були визначені за допомогою аналізу крові імунної системи.

Проблеми лікування раку підшлункової

Найпоширеніша форма раку підшлункової залози, відома як протокова аденокарцинома підшлункової залози (PDAC), зазвичай діагностується тільки після того, як вона стала прогресуючою або метастатичною. Вона є дуже агресивною і важко піддається ефективному лікуванню. Історично лише близько 10 відсотків пацієнтів, які отримали діагноз PDAC, виживають протягом п’яти років, а пацієнти з вперше діагностованим метастатичним PDAC зазвичай живуть менше року навіть при оптимальній хімієтерапії.

Стандартні схеми хімієтерапії можуть зупинити ріст пухлин PDAC, але лише тимчасово. Нові імунно-цільові методи лікування, такі як антитіла блокади контрольних точок, були вражаюче ефективними проти деяких інших видів раку, але майже повністю неефективними при самостійному застосуванні.