"Близькосхідний больовий синдром"

За словами медиків, до лікарень Єгипту та Саудівської Аравії з листопада 2014 по грудень 2019 року надійшло 400 пацієнтів, у яких раніше діагностували ревматоїдний артрит. Втім при огляді пацієнтів стало помітно, що їхній стан не відповідає показникам цього захворювання.

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Лікарі поставили їм діагноз "синдром фіброміалгії". Це ще один довгостроковий стан, який пов'язаний з болем у всьому тілі та скутістю м'язів. Рентгенівські знімки показали, що у кістках деяких пацієнтів були відростки, схожі на шпори. У пацієнтів також спостерігалася нестача вітаміну D.

Який зв'язок із забрудненням довкілля? Зв'язок насправді дуже заплутаний і дещо туманний, але дослідники вважають, що в цьому замішані важкий токсичний метал кадмій і вітамін D.

Брак вітаміну D

У людей на Близькому Сході спостерігається помітний дефіцит цього вітаміну. Це дивно, оскільки в цьому регіоні – високий рівень ультрафіолетового випромінювання, яке необхідне, щоб виробити вітамін D у людей.

Вчені цитують попередні наукові роботи, де дефіцит цього вітаміну у жителів Близького Сходу пов'язують із забрудненням навколишнього середовища кадмієм і свинцем.

Доказів сильного забруднення кадмієм у цьому регіоні немає. Але дослідження показують, що в продуктах харчування з Близького Сходу, особливо в рисі, присутні високий вміст цього металу. Вчені підкреслюють, що кадмій накопичується у нирках – органі, який відіграє важливу роль у тому, щоб зробити вітамін D корисним для організму.