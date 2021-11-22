Знайшли нове захворювання, схоже на артрит: пов'язане із забрудненням середовища

Вчені з Факультету медицини університету Аль-Азхар у Каїрі описали нове захворювання, яке нагадує ревматоїдний артрит. Хвороба отримала назву "близькосхідний больовий синдром". Вона може бути пов'язана із забрудненням довкілля.

"Близькосхідний больовий синдром"

За словами медиків, до лікарень Єгипту та Саудівської Аравії з листопада 2014 по грудень 2019 року надійшло 400 пацієнтів, у яких раніше діагностували ревматоїдний артрит. Втім при огляді пацієнтів стало помітно, що їхній стан не відповідає показникам цього захворювання.

Увага Що таке тривога і як з нею боротися

Лікарі поставили їм діагноз "синдром фіброміалгії". Це ще один довгостроковий стан, який пов'язаний з болем у всьому тілі та скутістю м'язів. Рентгенівські знімки показали, що у кістках деяких пацієнтів були відростки, схожі на шпори. У пацієнтів також спостерігалася нестача вітаміну D.

Брак вітаміну D

Зв'язок насправді дуже заплутаний і дещо туманний, але дослідники вважають, що в цьому замішані важкий токсичний метал кадмій і вітамін D.

У людей на Близькому Сході спостерігається помітний дефіцит цього вітаміну. Це дивно, оскільки в цьому регіоні – високий рівень ультрафіолетового випромінювання, яке необхідне, щоб виробити вітамін D у людей.

Вчені цитують попередні наукові роботи, де дефіцит цього вітаміну у жителів Близького Сходу пов'язують із забрудненням навколишнього середовища кадмієм і свинцем.

Доказів сильного забруднення кадмієм у цьому регіоні немає. Але дослідження показують, що в продуктах харчування з Близького Сходу, особливо в рисі, присутні високий вміст цього металу. Вчені підкреслюють, що кадмій накопичується у нирках – органі, який відіграє важливу роль у тому, щоб зробити вітамін D корисним для організму.