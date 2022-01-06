Передача Омікрону від миші

Їхня головна ідея полягає в тому, що миша могла якимось чином заразитися вірусом людини, після чого вірус розвинувся у всіх або багатьох зі своїх 45 нових мутацій, а потім знову передався людям.

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Хоча ця теорія може пояснити, чому Омікрон виглядає таким аномальним. Але є одна велика проблема: мишачий "брат" рецептора ACE2 людини (hACE2), який вірус зазвичай використовує для проникнення в клітини, має малу спорідненість до стандартного білка SARS-CoV-2.

Насправді настільки малу, що для вивчення коронавірусу у цієї тварини вчені мали штучно ввести hACE2, щоб створити мишей, які заражаються COVID-19. Дослідники провели експерименти, в яких послідовність hACE2 людини інтегрована в геном мишей.

Вони виявили, що молекулярний мутаційний спектр в Омікрон значно відрізнявся від спектру всіх інших вірусів, які еволюціонували у людей, але дуже нагадує спектри, пов'язані з еволюцією вірусу в клітинах мишей. Автори припускають, що мутації можуть узгоджуватися з еволюцією вірусу у мишей протягом приблизно одного року.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили більше ніж у 100 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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