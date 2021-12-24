Знайшли нові фактори, які впливають на ризик ожиріння у дітей

Англійські вчені провели нове дослідження та довели, що підтримка здорового харчування та загалом здорового способу життя жінок до вагітності може знизити ризик ожиріння у їхніх майбутніх дітей.

Проблема ожиріння дітей

У світі все більше дітей страждають на ожиріння. Так, у Великій Британії майже чверть дітей віком до п'яти років мають зайву вагу. При цьому до школи кількість товстих дітей ще більшає.

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Ставши дорослими, ці діти з більшою ймовірністю матимуть зайву вагу та інші довгострокові проблеми зі здоров'ям. І важливий фактор, який впливає на це – нездорове харчування.

Нове дослідження показує, що діти у віці 8 – 9 років з більшою ймовірністю страждатимуть на ожиріння, якщо їхня мама погано харчувалася під час і до вагітності.

Нове дослідження ожиріння

Жінки взяли участь у дослідженні ще до вагітності, коли вперше замислилися про народження малюка. Науковці проаналізували дані про раціон 2963 пар матір – дитина на підставі відповідей жінок. Їх питали про дієту до вагітності, на 11 та 34 тижнях вагітності. Вченим було важливо дізнатися, що їли вже народжені діти у 6 місяців, у рік, 3 роки, 6 – 7 років та 8 – 9 років.

На основі цієї інформації кожній матері та дитині було присвоєно комбінований показник якості дієти – PAIR. Далі пари розділили на п'ять груп: поганий, нижче середнього, середній, вище середнього та найкращий показник.

Фактори ризику

За результатами дослідження, матері з гіршою освітою, які курили та мали високий індекс маси тіла (ІМТ) до вагітності, як правило, перебували в групі найгіршого показника якості дієти. У їхніх дітей був більший відсоток жиру в організмі та більший індекс маси тіла.