Знайшли нові негативні наслідки атопічного дерматиту та екземи

Дослідження, яке тривало 19 років, показало, що атопічний дерматит приносить не тільки фізичний дискомфорт і проблеми естетичного характеру. Це захворювання також пов'язане з психічними проблемами у дітей підлітків.

Екзема або атопічний дерматит викликає почервоніння, свербіж і лущення шкіри. Це хронічне захворювання зазвичай проявляється в дитячому віці й може супроводжувати людину протягом усього життя. Поширеність захворювання в розвинених країнах за різними оцінками становить від 10% до 20%.

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Нове дослідження атопічного дерматиту

Взаємозв'язок атопічного дерматиту з депресією, тривогою і поведінковими проблемами досліджувався й раніше, але в основному серед дорослих пацієнтів. Вчені підбили підсумки найбільшого дослідження, в яких оцінювалося довгостроковий вплив екземи на психіку дитини.

Дослідження почалося в 1990 році за участю 11 тисяч дітей, у кожного з них був атопічний дерматит. Під час спостережень вчені періодично оцінювали ступінь тяжкості захворювання у всіх учасників. Рівень депресії вимірювалася за п'ятибальною шкалою на основі анкетування батьків дітей в період з 10 до 18 років.

Психічне здоров'я у дітей з екземою

Спостереження показали, що у віці 10 років депресія була у 6% учасників, а до 18 років її поширеність збільшилася до 21,6%. Дівчатка страждали від цього психічного розладу частіше, ніж хлопчики (56,8% проти 42,8%).

Автори дослідження відзначили, що їм вдалося встановити зв'язок між депресією і важкою формою екземи. Однак легка і помірна форма дерматиту корелювали з поведінковими проблемами починаючи вже з 4 років. На думку вчених, це частково може бути пов'язано з погіршенням якості сну дітей, оскільки екзема викликає відчутний фізичний дискомфорт.

Оскільки на ринок виходять багато нових методів лікування атопічного дерматиту, важливо вивчити їхній вплив на сон і психічне здоров'я педіатричних пацієнтів,

– зазначили науковці.

Нещодавно незалежна американська лабораторія Valisure, котра займається перевіркою якості ліків і товарів медичного призначення, протестувала близько 300 кремів, гелів і лосьйонів для захисту від сонця і майже в третини з них виявила найнебезпечніший канцероген.