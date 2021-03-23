Знайшли нові негативні наслідки від вживання алкоголю у ранньому віці

Шкідливі наслідки зловживання алкоголем для головного мозку молодих людей вивчені досить докладно. Водночас досі порівняно мало відомо про його ефекти на мозочок підлітків.

Мозочок та алкоголь

Мозочок – частина головного мозку, яка в першу чергу відповідає за координацію рухів. Крім того, він грає роль в когнітивних здібностях людини.

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Раніше було відомо, що зловживання алкоголем веде до розладу роботи мозочка. Його часто можна виявити навіть в алкоголіків, які зав'язали. Воно проявляється в порушенні рівноваги та рухів рук та в уповільненні ходи.

У дітей, які зазнали впливу алкоголю внутрішньоутробно, часто наявні симптоми, пов'язані з поганою роботою мозочка, наприклад, зменшення його обсягу і, як наслідок, порушення його функції.

Наслідки зловживання алкоголем

У дослідженні брали участь 58 людей у ​​віці від 21 до 28 років. За ними спостерігали з віку 13-18 років: вчені враховували кількість алкоголю, яке ті вживали. У 33 учасників була "історія регулярного зловживання алкоголем", але при цьому не було ознак алкоголізму. Решта молоді люди пили помірно. Ні у кого з учасників дослідження не було функціональних порушень, когнітивні здібності у всіх були в межах норми.

Всім піддослідним була проведена магнітно-резонансна томографія. Виявилося, що у тих, хто багато пив, обсяг задніх частин мозочка менший, ніж у тих, хто не зловживав алкоголем.

Наявність змін в мозочку у людей без ознак алкоголізму може говорити про те, що дія алкоголю на мозок ще небезпечніша, ніж очікувалося.