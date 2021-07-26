Існує гіпотеза, що канабіс може бути причиною розвитку шизофренії як мінімум для деяких людей. Навколо неї ведуться наукові дебати.

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Противники гіпотези говорять про відсутність наукових даних про те, що через посилення міцності й частоти вживання марихуани збільшується захворюваність на шизофренію.

Отримати точні дані про поширеність цієї хвороби складно у зв'язку з тим, що діагностування шизофренії в цілому пов'язане з низкою труднощів, в той час, як сама вона часто поєднується з іншими розладами психіки.

Нове дослідження

У новому дослідженні данські вчені перевірили, чи існує зв'язок між захворюваністю на шизофренію і мінливими тенденціями у вживанні канабісу. Вони скористалися даними регістра системи охорони здоров'я Данії, які включали інформацію про всіх жителів країни, які були старше 16 років в проміжку між 1972 і 2016 роками.

Марихуана та шизофренія

Дослідження показало, що частка випадків шизофренії, пов'язаних з розладом внаслідок вживання канабісу, збільшилася з 2% в 1995 році до 4% у 2000 році та 6 – 8% у 2010 році.

Науковці з жалем зазначили, що все більше людей вважає вживання канабісу безпечним. Вони впевнені, що подібні результати можуть показати дослідження і в інших країнах, тому що збільшення міцності канабісу та поширеності його вживання – загальна тенденція.

Розлад, пов'язаний з вживанням канабісу, відповідає не за більшу частину випадків шизофренії, але за помітне збільшення захворюваності. Це потрібно враховувати в дискусії про легалізацію та регулювання використання канабісу,

– написали вчені.