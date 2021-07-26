Знайшли нові негативні наслідки вживання марихуани

Відомо, що у людей, які вживають канабіс, підвищений ризик шизофренії та супутніх психозів. Цей ризик збільшується при частому курінні марихуани та при вживанні більш міцних варіантів продукту.

Існує гіпотеза, що канабіс може бути причиною розвитку шизофренії як мінімум для деяких людей. Навколо неї ведуться наукові дебати.

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Противники гіпотези говорять про відсутність наукових даних про те, що через посилення міцності й частоти вживання марихуани збільшується захворюваність на шизофренію.

Отримати точні дані про поширеність цієї хвороби складно у зв'язку з тим, що діагностування шизофренії в цілому пов'язане з низкою труднощів, в той час, як сама вона часто поєднується з іншими розладами психіки.

Нове дослідження

У новому дослідженні данські вчені перевірили, чи існує зв'язок між захворюваністю на шизофренію і мінливими тенденціями у вживанні канабісу. Вони скористалися даними регістра системи охорони здоров'я Данії, які включали інформацію про всіх жителів країни, які були старше 16 років в проміжку між 1972 і 2016 роками.

Марихуана та шизофренія

Дослідження показало, що частка випадків шизофренії, пов'язаних з розладом внаслідок вживання канабісу, збільшилася з 2% в 1995 році до 4% у 2000 році та 6 – 8% у 2010 році.

Науковці з жалем зазначили, що все більше людей вважає вживання канабісу безпечним. Вони впевнені, що подібні результати можуть показати дослідження і в інших країнах, тому що збільшення міцності канабісу та поширеності його вживання – загальна тенденція.

Розлад, пов'язаний з вживанням канабісу, відповідає не за більшу частину випадків шизофренії, але за помітне збільшення захворюваності. Це потрібно враховувати в дискусії про легалізацію та регулювання використання канабісу,

– написали вчені.