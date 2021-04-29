Знайшли нові причини синдрому раптової дитячої смерті

Синдром раптової дитячої смерті (СРДС) – смерть дитини у віці до року, причини якої не вдається з'ясувати. На СРДС припадає приблизно 80% несподіваних дитячих смертей.

Раптова і несподівана смерть немовлят, причини якої можна пояснити, найчастіше відбувається через випадкову асфіксії (перекриття дихальних шляхів) під час сну.

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Як відбувалося дослідження

У новій роботі вчені з американських Центрів профілактики та контролю захворювань (CDC) розглянули близько 5 тисяч випадків раптової й несподіваної смерті немовлят, які відбулися в США з 2011 по 2017 рік. Причина 82% з них залишилася незрозумілою.

Для більшої частини смертей, які були включені в дослідження, було докладний опис обставин. Вчені виявили, що близько 70% померлих дітей спали в умовах, які не відповідають рекомендаціям безпеки, запропонованим Американською академією педіатрії. Серед дітей, причину смерті яких пояснити не вдалося, менше 2% спали в повністю безпечних умовах.

Небезпека м'якої постілі

Смерті, які значилися як пояснені (їх було 18%), приблизно в трьох чвертях випадків були пов'язані з перекриттям дихальних шляхів дитини м'якими постільними речами. У 13% ​​випадків асфіксія була імовірною, але не встановленою причиною смерті.

Що стосується м'яких постільних речей, то це зазвичай ковдри, подушки та м'які бортики. Спільний сон батьків з дітьми в одному ліжку рідко обходиться без подушок і ковдр,

– зазначили науковці.

Вони додали, що ліжка і дивани самі по собі можуть становити небезпеку через м'якість оббивки. Батьки часто надають великого значення позі, в якій спить дитина, але забувають про м'яку постіль.