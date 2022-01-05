Тепер дослідники використали лабораторні експерименти, щоб дослідити Омікрон. Їхня робота виявила фундаментальні зміни, які, ймовірно, будуть важливими для поширення цього штаму.

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Ефективність вакцини

У ході лабораторних тестів дослідники виявили, що на Омікрон не впливають антитіла, які виникають після двох доз вакцини проти COVID-19, але реакція покращується після третьої дози. Важливо, що це підтверджується аналізом реальних даних про цей штам: він уникає імунітету від двох доз вакцини, але три дози відновлюють хороший рівень захисту.

Шляхи потрапляння

Робота також надає докази того, що Омікрон змінив шлях проникнення в клітини людини. Цей фундаментальний біологічний зсув, ймовірно, вплинув на поширення Омікрону та типи клітин, які він може заражати. Ці зміни також можуть вплинути на патогенез і тяжкість захворювання, і дослідники кажуть, що вони потребують подальшої оцінки в популяційних дослідженнях.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили більше ніж у 100 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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