Знайшли нові принципові зміни у штамі коронавірусу Омікрон

Штам Омікрон змінив зміни в перебіг пандемії COVID-19, щодня фіксують новий рекорд заражень, зареєстрованих у всьому світі. Однак, чому Омікрон так швидко поширюється, залишається невідомим.

Тепер дослідники використали лабораторні експерименти, щоб дослідити Омікрон. Їхня робота виявила фундаментальні зміни, які, ймовірно, будуть важливими для поширення цього штаму.

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Ефективність вакцини

У ході лабораторних тестів дослідники виявили, що на Омікрон не впливають антитіла, які виникають після двох доз вакцини проти COVID-19, але реакція покращується після третьої дози. Важливо, що це підтверджується аналізом реальних даних про цей штам: він уникає імунітету від двох доз вакцини, але три дози відновлюють хороший рівень захисту.

Шляхи потрапляння

Робота також надає докази того, що Омікрон змінив шлях проникнення в клітини людини. Цей фундаментальний біологічний зсув, ймовірно, вплинув на поширення Омікрону та типи клітин, які він може заражати. Ці зміни також можуть вплинути на патогенез і тяжкість захворювання, і дослідники кажуть, що вони потребують подальшої оцінки в популяційних дослідженнях.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили більше ніж у 100 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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